26 Ağustos Salı Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün senin için birçok sürprizle dolu olacak. Venüs ve Satürn’ün mükemmel üçgeni, kariyerindeki çabalarının sonunda kalıcı başarılar elde etmeni sağlayacak. Sabırlı ve istikrarlı çalışmanın meyvelerini toplama zamanı geldi. Otorite figürlerinden alacağın güçlü destek, seni bir adım daha öne taşıyacak.

Finansal konularda da bugünün enerjisi seni destekliyor. Sağlam yatırımlar yaparak, geleceğin için sağlam temeller atabilirsin. Öte yandan bir hayli yoğun geçecek bugün alacağın sorumluluklar seni yormayacak, aksine güçlendirecek. Kendine güven, çünkü bugün senin günün!

Gelelim aşka... Aşk hayatında ise bugün, Venüs ve Uranüs'ün büyülü altmışlığının enerjisini hissedeceksin. Seni beklenmedik bir heyecanla buluşturacak bu enerji, partnerinden gelecek sürpriz bir jest ya da itirafla ilişkini nikah masasına taşıyacak. Aşkın beklenmedik kapısını çalmaktan korkma, çünkü bugün senin için güzelliklerle dolu olacak. Öte yandan eğer bekarsan, aşkı yakalamak için etrafına bakmayı da unutma. Romantizme şans vermenin tam sırası, tabii kalbini ona açmanın da... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…