Sevgili Oğlak, her yıl çok çalışıyor ve yoruluyorsun, değil mi? Hadi 2026, senin için farklı olsun! Omuzlarında yüke dönüşen sorumluluklardan kurtularak iskelet sistemi, eklemler ve diş hassasiyetinin şifalandığını hissedebilirsin. Plüton'un Kova burcunda yerleşmesiyle uzun zamandır seni yoran yüklerden arınabilirsen, hem daha başarılı hem daha enerjik olacaksın.

Zira, 2026 daha az sorumluluk ile şifanın habercisi olabilir! Tabii bu durumda senin de bazı görevlerin olacak. Sağlığın için dikkat etmen gereken asıl konu, Ekim’de Terazi burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulmasının ortaklıklar aksınıyla ortaya çıkacak. Bu dönemde mide ve sindirim sistemi hassasiyetlerin artabilir. Bu da stresin bir yansıması, değil mi?

Özellikle yaz sonunda stres ve sorumluluklardan arınarak gastrit veya reflü gibi sorunlardan kurtulabilirsin. Sağlıklı bir yıl için, D vitamini ve kalsiyum takviyelerini de bir düşün deriz. Gelecek yıl görüşmek üzere, sağlıkla kal…