Sevgili Oğlak, 2026 yılı kalbinde derin izler bırakacak! Bu yıl, aşkın ne anlama geldiğini, ne kadar değer verdiğini ve ne kadarını hak ettiğini sorgulayacağın bir dönem olacak. Plüton'un etkisi altında, öz değer algında büyük bir değişim yaşayacak ve ilişkilerinde 'Acaba ben bunu hak ediyor muyum?' sorusunu kendine sık sık soracaksın.

Yoğun iş temposu ve günlük yaşamın getirdiği stres, aşkı biraz ikinci plana itebilir. Ancak endişelenme, çünkü Jüpiter'in gökyüzündeki parlak ışığı, iş ortamında yeni bir aşkın filizlenmesine olanak sağlayabilir. Belki de bu yıl, ofis koridorlarında kalbini çalacak birine rastlayabilirsin.

Tabii 2026'da duygularını gizlemek, yalnızlık hissini artırabilir. İşte bu yüzden bu yıl, duygularını saklamaktan ziyade, onları açıkça ifade etmek, ilişkilerini daha da güçlendirecek. İçinde bulunduğun durum ne olursa olsun, kalbinin sesini dinlemeyi unutma. Aşkta güven ve istikrarı bulmak için duygularını göstermeye var mısın? Gelecek yıl görüşmek üzere, aşkla kal…