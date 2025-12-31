Sevgili Oğlak, 2026 yılı senin için tam bir para ve değerler yılı olacak. Çünkü Plüton, Kova burcunda nihai yerleşimini yaparak kazanç modellerini kökten değiştirecek. Bu değişim, yeni yeteneklerini keşfetmene, pasif gelir yollarını bulmana ve belki de hiç düşünmediğin farklı iş modellerini denemene olanak sağlayacak. Yani 2026, senin için bir keşif yılı olacak!

Bunun yanı sıra, Jüpiter'in iş alanını büyütme etkisi, günlük çalışma düzenine verimlilik katacak ve yeni projelerin kapısını aralayacak. Tabii her ne kadar Jüpiter sana bol bol fırsat sunsa da Satürn'ün bütçe disiplinini şart koştuğunu unutmamalısın. Riskli hamlelerden kaçınmak, yıl sonunda finansal olarak çok daha güçlü bir noktada olmanı sağlayabilir. Gelecek yıl görüşünceye kadar şans seninle olsun…