Eylül Kova Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
Eylül 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Kova ve yükselen Kova burçlarının Eylül ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Eylül ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu ayın ilk günlerinde biraz dalgalı bir ruh hali seni bekliyor! Bu durum sinir sistemini bir miktar etkileyebilir, fakat biraz gevşeme teknikleri ile bu durumu kolaylıkla dengeleyebilirsin. Biraz meditasyon, hafif bir yoga seansı ya da belki de sakin bir müzik eşliğinde bir kitap okuma seansı... İşte bu, tam da ihtiyacın olan şey!

Ayın ortasında ise Dolunay'ın etkisiyle değerlerini sorgulama fırsatı bulacaksın. Bu süreç, içsel huzurunu artıracak ve bu da sağlığına olumlu bir şekilde yansıyacak. Belki de hayatında nelerin gerçekten önemli olduğunu gözden geçirme zamanı gelmiştir. Ayın son günlerinde ise enerjin artacak ve bu da bağışıklık sistemini güçlendirecek. İniş çıkışlar yaşansa da Eylül sonunda toparlanacak ve şifa bulacaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
