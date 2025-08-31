Eylül Kova Burcu Aylık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu ay senin için finansal düzenlemelerin ön planda olduğu bir dönem olacak. Ayın ilk günlerinde Satürn'ün retro pozisyonunda Balık burcuna geçişi, gelir ve gider dengeni yeniden gözden geçirmen gerektiğini işaret ediyor. Bu dönemde belki de biraz daha tasarrufa yönelmek, gereksiz harcamalarını kısmak gibi stratejiler geliştirebilirsin.

Ayın ortasında Balık burcundaki Dolunay, maddi bir konunun sonuçlanmasını getiriyor. Belki de uzun zamandır beklediğin bir borç geri ödenebilir ya da birine olan borcun sona erebilir. Daha da önemlisi, Merkür'ün Terazi burcuna geçişiyle birlikte finansal konularda adil ve dengeli kararlar almanız daha kolay olacak. Belki de bu dönemde yeni bir yatırım yapmayı düşünebilirsin. Ay sonunda ise Mars'ın Akrep burcuna geçişi, kariyer hedeflerin için daha fazla mücadele etme isteğini artırıyor. Hedefine ulaşmak için enerjin ve motivasyonun yüksek olacak.

Şimdi de aşka geldik... Aşk hayatına baktığımızda ise bu ay güven ve bağlılık temalarının ön planda olduğunu görüyoruz. Venüs'ün Başak burcuna geçişiyle birlikte duygusal anlamda daha seçici olabilirsin. İlişkinde daha fazla sadakat arayabilir, partnerinden daha fazla güven bekleyebilirsin. Bu dönemde aşk hayatında sağlam temellere dayanan, güvenilir ve sadık bir ilişki arayışı içinde olabilirsin. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…