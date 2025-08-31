Eylül Kova Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu ay senin için finansal düzenlemelerin ön sıralarda olduğu bir periyot bizleri bekliyor. Ayın ilk günlerinde, disiplinli ve ciddi Satürn'ün retro pozisyonunda Balık burcuna adım atması, gelir ve gider dengeni bir kez daha ele alman gerektiğine dikkat çekiyor. Belki de bu süreçte biraz daha tasarrufa yönelmek, gereksiz harcamalarını bir kenara bırakmak gibi stratejiler geliştirmen oldukça faydalı olabilir.

Ayın yarılarına geldiğimizde ise Balık burcundaki Dolunay, maddi bir konunun sonuçlanmasını beraberinde getiriyor. Uzun zamandır beklediğin bir borcun geri ödenmesi ya da belki de birine olan borcunun sona ermesi gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Ancak asıl önemli olan, iletişim gezegeni Merkür'ün Terazi burcuna geçişiyle birlikte finansal konularda adil ve dengeli kararlar almanın daha kolay hale gelecek olması. Bu dönemde belki de yeni bir yatırım yapmayı düşünebilir, paranı değerlendirebilirsin.

Ay sonunda ise enerji gezegeni Mars'ın Akrep burcuna geçişi, kariyer hedeflerine ulaşmak için daha fazla çaba sarf etmeye başlayabilirsin. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…