Sevgili Kova, bu hafta senin için enerji dolu bir hafta olacak gibi görünüyor. Mars'ın etkisi altında olacağın bu dönemde enerjini yüksek seviyelerde hissedeceksin. Ancak bu enerjiye rağmen dikkat dağınıklığı yaşama ihtimalin var ve bu durum seni biraz yorabilir.

Özellikle egzersiz yaparken bu durum daha belirgin hale gelebilir. Bu yüzden spor yaparken ekstra dikkatli olmanda fayda var. Aksi takdirde küçük sakarlıklar yaşaman olası. Bir yandan da bu hafta su elementinin eksikliği hissedilebilir. Bu durum, cilt kuruluğuna neden olabilir. Bu durumu dengelemek için bol sıvı tüketmeyi ihmal etme. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…