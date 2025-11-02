onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 3 Kasım - 9 Kasım Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
3 - 9 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2025 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 3 Kasım - 9 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 3 Kasım - 9 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta Dolunay'ın büyülü ışığı altında, aşk ve romantizm konularında biraz sohbet etmeye ne dersin? Zira bu Dolunay'ın enerjisi, sana biraz farklı bir bakış açısı sunabilir, belki de hayatında daha önce hiç denemediğin, enerjik ve sıra dışı etkileşimlere kapı aralayabilir.

Bu hafta, beklenmedik karşılaşmalarla, belki de yeni bir flörtle karşılaşabilirsin. Kim bilir, belki de bu spontane yakınlaşmalar, hayatının aşkını bulmana yardımcı olabilir. Bu dönemde, aşk hayatında yeni bir sayfa açma fırsatı bulabilir, kalbinin ritmini hızlandıracak heyecan verici deneyimler yaşayabilirsin.

Tabii, bu süreçte tamamen bağımsız kararlarla, belki de daha önce hiç girişmediğin maceralara atılabilirsin. Belki de bu Dolunay, sana daha önce hiç denemediğin bir yolculuğa çıkma cesareti verir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

