Sevgili Kova, bu hafta Dolunay'ın büyülü ışığı altında, aşk ve romantizm konularında biraz sohbet etmeye ne dersin? Zira bu Dolunay'ın enerjisi, sana biraz farklı bir bakış açısı sunabilir, belki de hayatında daha önce hiç denemediğin, enerjik ve sıra dışı etkileşimlere kapı aralayabilir.

Bu hafta, beklenmedik karşılaşmalarla, belki de yeni bir flörtle karşılaşabilirsin. Kim bilir, belki de bu spontane yakınlaşmalar, hayatının aşkını bulmana yardımcı olabilir. Bu dönemde, aşk hayatında yeni bir sayfa açma fırsatı bulabilir, kalbinin ritmini hızlandıracak heyecan verici deneyimler yaşayabilirsin.

Tabii, bu süreçte tamamen bağımsız kararlarla, belki de daha önce hiç girişmediğin maceralara atılabilirsin. Belki de bu Dolunay, sana daha önce hiç denemediğin bir yolculuğa çıkma cesareti verir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…