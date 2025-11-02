Sevgili Kova, senin için eğlenceli, hareketli ve renkli bir hafta kapıda! Bu hafta Mars ile Neptün'ün oluşturduğu kusursuz üçgen, senin gibi özgün ve farklı düşünen bir burcun hayalini kurduğu enerjiyi sunuyor. Bu enerji sayesinde, iş hayatında yaratıcılığını konuşturacağın, fikirlerinle etrafını aydınlatacağın bir hafta seni bekliyor. İnovatif düşüncelerinle iş projelerine taze bir soluk getirebilir, sezgilerini kullanarak doğru kararlar alabilirsin. Aynı zamanda, sosyal ağlarını ve iş birlikteliklerini kullanmanın tam zamanı.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Mars ile Uranüs'ün karşı karşıya geldiği bir döneme giriyoruz. Bu durum, hayatına ani sürprizler ve beklenmedik değişiklikler getirebilir. Ancak sen zaten sürprizlere bayılıyorsun, değil mi? Bu durumda, esnek planlar yapmak senin için hiç de zor olmayacak. Hatta bu durum, hızlı aksiyonlar alarak başarıyı yakalama ve rakiplerini geride bırakma fırsatını da beraberinde getirecek. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…