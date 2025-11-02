Sevgili Kova, bu hafta senin için oldukça hareketli ve renkli geçecek. Zira, Mars ile Neptün üçgeni, senin gibi özgün ve farklı düşünen bir burca tam da istediği gibi bir enerji vadediyor. Böylece, iş hayatında yaratıcılığını konuşturacağın mükemmel bir hafta geçireceksin. Hatta bu süreçte, inovatif fikirlerinle iş projelerine yeni bir soluk getirebilir, sezgilerini kullanarak doğru kararlar alabilirsin. Aynı zamanda, bu aralar sosyal ağlarını ve iş birlikteliklerini kullanman da avantajına olacak.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Mars ile Uranüs karşıtlığından etkilenebilirsin. Bu da hayatına ani sürprizler ve beklenmedik değişiklikler getirebilir. Neyse ki sen zaten sürprizlere açıksın! Yani, bu durumda esnek planlar yapmak seni zorlamayacaktır. Tam aksine hızlı aksiyonlar alarak başarıyı yakalama ve rakiplerini ardında bırakma şansını da artırabilirsin.

Dolunay yaklaşıyor, biraz da aşk konuşalım mı? Bu Dolunay'ın enerjisi, sıra dışı ve enerjik etkileşimleri tetikleyebilir. Beklenmedik karşılaşmalar, yeni flörtler ve spontane yakınlaşmalar bu hafta senin için öne çıkabilir. Bu dönemde aşk hayatında yeni bir sayfa açabilir, heyecan verici deneyimler yaşayabilirsin. Tabii bir yandan da tamamen bağımsız kararlarla sınırları zorlayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…