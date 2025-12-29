Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 30 Aralık Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Merkür ile Satürn arasında bir kare oluşuyor. Bu durum, zihinsel baskının beden üzerindeki etkisini artırıyor ve bu etki genellikle cilt hassasiyetleri şeklinde kendini gösteriyor. Yani, eğer bugünlerde cildinde bir hassasiyet fark edersen, bunun nedeni gökyüzündeki bu astrolojik hareket olabilir.

Gün boyunca stresin farkına varmadan biriktiriyor ve taşıyorsun. Bu durum, cildinin hassasiyetini daha da artırabilir. Bu nedenle, bugün kendine biraz zaman ayırmanı öneriyoruz. Belki biraz ılık suyla duş alabilir, sade bir cilt bakım rutini uygulayabilir ya da kısa bir yürüyüşe çıkabilirsin. Bu tür aktiviteler, cildini rahatlatmanın yanı sıra stresini de alıp götürecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…