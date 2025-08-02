Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 3 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün iç dünyanın karmaşık labirentlerinde, derin düşüncelerinle baş başa kalmanın tam zamanı. Kendini biraz melankolik hissediyor olabilirsin, belki de romantik ilişkilerinde bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünebilirsin. Hatta sevdiğin kişiyle aranda bir mesafe olduğunu hissetmeye de başlayabilirsin ve bu mesafe seni rahatsız edebilir. Bu mesafe sanki aranızda görünmez bir perde gibi duruyor ve seni ondan uzaklaştırıyor.

Peki, bu perdenin ardında neler var? Belki beklentilerin, belki kırgınlıkların, belki de sadece hayatın getirdiği yorgunluk... Bu soruya dürüst bir yanıt vermek, belki de bu perdeyi kaldırmak için ilk adım olabilir. İletişim kanallarını yeniden açmak için, öncelikle kendini dinlemeyi denemelisin. Sessizliği yargılamadan, dinlemeyi dene. Kalbin, sana söylemek istediklerini fısıldayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…