Sevgili Boğa, bu yıl seni şifalandıracak olan enerjiyi açıklıyoruz! Jüpiter’in yılın beşinci ayında İkizler burcuna geçişi bedensel anlamda iyileşmeni sağlayabilir. Mayıs ayından itibaren kronik boyun, omuz, sırt ve bel ağrıların hafifleyecektir. Tabii bu durumda senin de yapman gerekenler olacak! Fizyoterapi, profesyonellerle birlikte yapılan egzersiz ve düzenli sporla iyileşme sürecini destekleyebilirsin. Böylece kalıcı bir iyileşme sağlayabilir, bedeninin güçlenmesini sağlayabilirsin.

Tabii, 2026 yılında sağlığın için dikkat etmen gerekenler de olacak! Ağustos ayında Uranüs’ün burcuna geçişiyle ve yaptığı retro hareketi ile hormonlarında dalgalanmalar söz konusu olabilir. Bu da ani kilo değişimlerine neden olabilir. Tam da bu yüzden sağlıklı beslenme düzenine odaklanmalısın. Abur cuburlara ara mı versen? Yıl içinde ufak tefek kaçamaklar yapsan da tatlıya, fast food tarzı beslenmeye ve glutene ara verebilirsin. Yıl sonunda kendini ne kadar hafif hissedeceğini şimdiden tahmin edebiliyoruz. Gelecek yıl görüşmek üzere, sağlıkla kal…