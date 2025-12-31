Sevgili Boğa, 2026 yılı senin için finansal anlamda köklü değişikliklerin yaşanacağı bir dönem olacak. Uranüs'ün burcunda geri hareket etmeye başlaması, alışkın olduğun gelir düzenini altüst edebilir. Ancak bu durum, aslında yeni kazanç kapılarının açılmasına vesile olacaktır. Yani, bir nevi 'eskiyi yıkıp yenisini inşa etme' sürecine gireceksin.

Özellikle Mayıs ayında, Jüpiter'in İkizler burcuna geçişiyle birlikte, kredi, prim, miras ve ortak kazançlar gibi alanlarda ciddi fırsatlar seni bekliyor. Bu dönemde, finansal konularda daha dikkatli ve özenli olman, büyük kazançlara kavuşmanı sağlayabilir.

Tam da bu noktada, Plüton'un kariyer evindeki baskılarını unutmamalısın! Zira bu enerji seni güç savaşlarının ortasına çekebilir. Bu süreç pek kolay olmayacak ancak yılın ikinci yarısında finansal krizleri avantaja çevirme şansın oldukça yüksek. Değişime direnç göstermek yerine, bu durumu kabullenip adapte olursan kazanan tarafta yerini alacaksın! Gelecek yıl görüşünceye kadar şans seninle olsun…