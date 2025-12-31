Sevgili Boğa, 2026 yılında aşk hayatında alışık olduğun konfor alanını sarsacak birçok değişiklikle karşı karşıya kalabilirsin. Uranüs'ün etkisi altında, beklenmedik ve alışılmadık ilişkilerle karşılaşabilirsin. Bu, bir anda başlayan tutkulu aşklar kadar, beklenmedik ayrılıkları da beraberinde getirebilir.

Aşk hayatında yaşanacak bu ani değişimler ise seni hem heyecanlandırabilir hem de korkutabilir. Ancak hayatın en güzel yanlarından biri değişimlerdir ve bu değişimler sayesinde yeni deneyimler kazanırsın. Bu yüzden, 2026'nın aşk hayatında getireceği değişimlere direnmek yerine, onları kucaklamaya çalış.

Bunun yanında, Plüton'un kariyer alanında yaratacağı baskı, aşk hayatında 'öncelikler' konusunu sık sık gündeme getirebilir. Sevdiğin kişiyle aynı hedeflere sahip olup olmadığını, aynı yöne bakıp bakmadığını sorgulaman gerekebilir. Bu durum, ilişkinin geleceğini belirleyecek önemli bir nokta olabilir. Eğer aynı yöne bakmıyorsan, yollarının ayrılması kaçınılmaz olabilir. Gelecek yıl görüşmek üzere, aşkla kal…