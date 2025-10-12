Sevgili Boğa, bu hafta gökyüzünde bir dizi olay ve duygusal dalgalanma seni bekliyor. Haftanın ilk günlerinde, Venüs ve Neptün arasındaki karşıtlık, iş hayatında biraz karmaşaya yol açabilir. Hayal dünyan ve gerçekler arasında bir denge kurmakta zorlanabilirsin. Bu durum, özellikle sözleşmeler ve tekliflerle ilgili olarak fazla iyimser olmamak gerektiğini gösteriyor. Detayları gözden kaçırmamak, senin için önemli olacak.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise maddi konularda biraz daha netlik kazanmaya başlıyorsun. Kaynaklarını nasıl yöneteceğini daha iyi anlıyor ve doğru adımlar atıyorsun. Üstelik hafta ilerledikçe, işlerinde daha verimli olmaya başlıyorsun. Yaratıcı fikirlerini pratik çözümlerle birleştirmek, seni bir adım öne çıkarabilir. Kendi sınırlarını genişletme arzun, belki de yeni bir eğitim almanı ya da hayatında radikal bir yön değişikliği yapmanı gerektirebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…