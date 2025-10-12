Sevgili Boğa, bu hafta senin için oldukça ilginç ve dönüştürücü enerjilere sahne olacak gibi görünüyor. Gökyüzündeki yıldızlar, özellikle de Venüs ve Plüton arasında oluşan üçgen, aşk hayatında derin ve belirgin değişikliklerin habercisi olabilir. Bu değişiklikler bir önceki aşkının yeniden alevlenmesi şeklinde kendini gösterebilir veya mevcut ilişkinde beklenmedik bir duygusal açılım yaşayabilirsin.

Sanki kalbindeki tüm istekler ve arzular yeniden şekilleniyor, yeniden tanımlanıyor gibi hissedeceksin. Bu hafta, kalbinin gerçekten ne istediğini anlama ve bu isteklerin peşinden gitme fırsatı bulacaksın. Bu dönüşüm enerjisi seni saracak ve belki de aşktan ne istediğini, ne aradığını daha net bir şekilde anlamanı sağlayacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…