onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 13 Ekim - 19 Ekim Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
13 - 19 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.10.2025 - 18:05

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 13 Ekim - 19 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 13 Ekim - 19 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta senin için oldukça ilginç ve dönüştürücü enerjilere sahne olacak gibi görünüyor. Gökyüzündeki yıldızlar, özellikle de Venüs ve Plüton arasında oluşan üçgen, aşk hayatında derin ve belirgin değişikliklerin habercisi olabilir. Bu değişiklikler bir önceki aşkının yeniden alevlenmesi şeklinde kendini gösterebilir veya mevcut ilişkinde beklenmedik bir duygusal açılım yaşayabilirsin.

Sanki kalbindeki tüm istekler ve arzular yeniden şekilleniyor, yeniden tanımlanıyor gibi hissedeceksin. Bu hafta, kalbinin gerçekten ne istediğini anlama ve bu isteklerin peşinden gitme fırsatı bulacaksın. Bu dönüşüm enerjisi seni saracak ve belki de aşktan ne istediğini, ne aradığını daha net bir şekilde anlamanı sağlayacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Boğa burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın