Sevgili Boğa, dikkatini çekmek istediğimiz bir konu var! Zihinsel yoğunluk, kimi zaman baş ağrılarına neden olabiliyor, biliyor muydun? Ancak endişelenme, çünkü Venüs'ün yumuşak ve uyumlu enerjisi seninle. Bu enerjiyi kullanarak nefes çalışmaları ve meditasyon gibi rahatlatıcı aktivitelerle enerjini dengelemeyi deneyebilirsin. Bu sayede hem zihinsel yoğunluğunu azaltabilir, hem de baş ağrılarının önüne geçebilirsin.

Bir diğer önemli konu ise göz yorgunluğu. Bilgisayar başında geçirdiğin uzun saatler, gözlerini yorabilir. Bu durumda kısa molalar vermek ve bol su içmek oldukça faydalı olabilir. Unutma, gözlerin de dinlenmeye ihtiyacı var. Bu küçük molalarla hem gözlerini dinlendirebilir, hem de enerjini toparlayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…