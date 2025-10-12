onedio
13 Ekim - 19 Ekim Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
13 - 19 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
12.10.2025 - 18:05

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 13 Ekim - 19 Ekim haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, dikkatini çekmek istediğimiz bir konu var! Zihinsel yoğunluk, kimi zaman baş ağrılarına neden olabiliyor, biliyor muydun? Ancak endişelenme, çünkü Venüs'ün yumuşak ve uyumlu enerjisi seninle. Bu enerjiyi kullanarak nefes çalışmaları ve meditasyon gibi rahatlatıcı aktivitelerle enerjini dengelemeyi deneyebilirsin. Bu sayede hem zihinsel yoğunluğunu azaltabilir, hem de baş ağrılarının önüne geçebilirsin.

Bir diğer önemli konu ise göz yorgunluğu. Bilgisayar başında geçirdiğin uzun saatler, gözlerini yorabilir. Bu durumda kısa molalar vermek ve bol su içmek oldukça faydalı olabilir. Unutma, gözlerin de dinlenmeye ihtiyacı var. Bu küçük molalarla hem gözlerini dinlendirebilir, hem de enerjini toparlayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

