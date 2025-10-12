Sevgili Boğa, bu hafta gökyüzündeki yıldızlar, senin için bir dizi olay ve duygusal dalgalanmanın habercisi. Haftanın ilk günlerinde Venüs ve Neptün arasındaki karşıtlık, iş hayatında biraz karışıklığa neden olabilir. Hayal dünyan ve gerçekler arasında bir denge kurmakta zorlanabilirsin. Bu dönemde, özellikle sözleşmeler ve tekliflerle ilgili olarak fazla iyimser olmamakta fayda var. Detayları gözden kaçırmamak, senin için önemli olacak.

Hafta ortasına geldiğimizde, maddi konularda biraz daha netlik kazanmaya başlıyorsun. Kaynaklarını nasıl yöneteceğini daha iyi anlıyor ve doğru adımlar atıyorsun. Üstelik hafta ilerledikçe, işlerinde daha verimli olmaya başlıyorsun. Yaratıcı fikirlerini pratik çözümlerle birleştirmek, seni bir adım öne çıkarabilir. Kendi sınırlarını genişletme arzun, belki de yeni bir eğitim almanı ya da hayatında radikal bir yön değişikliği yapmanı gerektirebilir.

Sıra geldi aşka! Hafta boyunca etkisini hissettirecek olan Venüs ve Plüton arasındaki üçgen, aşk hayatına derin dönüşümler getirebilir. Eski bir aşk yeniden alevlenebilir ya da mevcut ilişkinde güçlü bir duygusal açıklık yaşayabilirsin. Kalbinin ne istediğini yeniden tanımlama fırsatı bulmak üzeresin. İçinde bulunduğun dönüşüm enerjisine kapılmışken, aşktan ne istediğini de bulabilirsin... Kalbinin sesini dinle, hayatına renk katacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…