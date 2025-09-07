8 Eylül - 14 Eylül Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta senin için oldukça enerjik bir dönem başlıyor. Güneş ile Merkür kavuşumu burcunda gerçekleşiyor ve bu da hem zihinsel hem de bedensel enerjini tavan yaptırıyor. Ancak haftanın ilk günleri biraz stresli geçebilir, bu durum seni biraz yorabilir. Ama endişelenme! Yoga, nefes egzersizleri veya esneme hareketleri gibi rahatlatıcı aktivitelerle bu stresi kolayca atabilirsin.

Haftanın sonuna doğru ise zihinsel enerjinin güçlenmesiyle birlikte bedenin de daha dinç hissedecek. Bu enerji dolu dönemde sadece düzenli uykuya özen göstermen yeterli. Unutma, sağlıklı bir zihin sağlıklı bir bedende bulunur. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…