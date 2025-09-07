onedio
8 Eylül - 14 Eylül Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
8 - 14 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 8 Eylül - 14 Eylül haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için oldukça enerjik bir dönem başlıyor. Güneş ile Merkür kavuşumu burcunda gerçekleşiyor ve bu da hem zihinsel hem de bedensel enerjini tavan yaptırıyor. Ancak haftanın ilk günleri biraz stresli geçebilir, bu durum seni biraz yorabilir. Ama endişelenme! Yoga, nefes egzersizleri veya esneme hareketleri gibi rahatlatıcı aktivitelerle bu stresi kolayca atabilirsin.

Haftanın sonuna doğru ise zihinsel enerjinin güçlenmesiyle birlikte bedenin de daha dinç hissedecek. Bu enerji dolu dönemde sadece düzenli uykuya özen göstermen yeterli. Unutma, sağlıklı bir zihin sağlıklı bir bedende bulunur. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

