8 Eylül - 14 Eylül Başak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta senin için adeta bir yıldız gibi parıldayacağın bir dönem olacak. Güneş ile Merkür'ün burcunda kavuşumu gerçekleşiyor ve bu da iş yaşamında özellikle haftanın sonuna doğru daha fazla ışıldamanı sağlayacak. Uzun süredir üzerinde düşündüğün ve belki de bir türlü somutlaştıramadığın planların artık daha belirgin bir hal alıyor. Hangi adımları atman gerektiğini daha net bir şekilde görüyor ve hissediyorsun.

İşlerini organize etme konusunda sahip olduğun analitik yeteneklerin, bu hafta senin için büyük bir avantaj sağlıyor. Sunumların, toplantıların veya resmi yazışmalarında kullandığın sözler adeta birer ışık hüzmesi gibi dikkat çekiyor. Zekan ve pratik bakış açın sayesinde diğerlerinden bir adım öne çıkıyorsun. Hafta ortasında işler biraz yoğunlaşabilir ama endişelenme, sistemli ve düzenli oluşun sayesinde her şeyi kolaylıkla halledebileceksin. Bu hafta kariyerinde yeni bir sayfa açma fırsatı da yakalayabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…