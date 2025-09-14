onedio
15 Eylül - 21 Eylül Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
15 - 21 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 15 Eylül - 21 Eylül haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta seni konsantrasyon ve sindirim konuları merkezli hedefler bekliyor. Bu hafta, su tüketimine özellikle dikkat etmelisin. Zira su, hem sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar hem de konsantrasyonunu artırır. Lifli besinler tüketmeyi de unutma! Bu besinler, sindirim sisteminin dostu olup enerji seviyeni dengede tutarlar.

Biraz hareket etmek mi istiyorsun? Hadi, kısa yürüyüşlere çık ve vücudunu harekete geçir. Hem sindirimini düzenler, hem de zihinsel açıdan rahatlamanı sağlar. Zihnin yorulduğunda, meditasyon veya nefes tekniklerine başvurabilirsin. Bu teknikler, zihnin yoğunluğunu azaltır ve seni daha huzurlu bir noktaya taşır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

