15 Eylül - 21 Eylül Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta yıldızlar senin için parlıyor ve güzelliklerle dolu bir hafta seni bekliyor. Venüs'ün Başak burcuna geçişiyle birlikte, ilişkilerde sadeliğin ve özenin ön plana çıktığı bir dönem başlıyor. Eğer bir partnerin varsa, bu dönemde birbirinize küçük ama anlamlı jestler yaparak ilişkinizi daha da güçlendirebileceğiniz bir zaman dilimi içindesiniz. Belki bir çiçek, belki bir not, belki de sadece bir gülümseme ile içten ve anlamlı bağlar kurabilirsin.

Öte yandan, eğer bekar bir Başak burcuysan, bu hafta hayatına derinlik katacak ve güvenli bir bağ oluşturabileceğin biriyle karşılaşma ihtimalin oldukça yüksek. Belki bir kafede, belki bir kitapçıda, belki de en beklenmedik bir anda karşına çıkan kişiye adım atma arzun içgüdülerinle desteklenebilir. Unutma içindeki ses, seni doğru kişiye götürecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...