15 Eylül - 21 Eylül Başak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta yıldız gibi parlıyorsun! Kariyerindeki detaylara odaklanman ve disiplinli bir tutum sergilemen, başarının kapılarını ardına kadar açacak. Haftanın ilk günlerinde Venüs ve Mars'ın uyumlu açısı, sana hem cesaret aşılayacak hem de planlama yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyacak. Bu anlamda, projelerini bir adım öteye taşımak için mükemmel bir zaman diliminde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de uzun süredir ertelediğin işlerin üzerine gitme fırsatı bulabilirsin.

Bu dönemde maddi fırsatlar da seni bekliyor olabilir. Yatırım yapmayı düşünüyorsan veya ek gelir elde etme fırsatlarını kolluyorsan, hafta başından itibaren harekete geçmeye hazır olmalısın. Çünkü şans senin yanında ve attığın her adım, gelecekte kalıcı kazançlar getirecek bir temel oluşturabilir. Haftanın ortasında ise Merkür ve Satürn'ün karşıtlığı, bazı sorumluluklarının ve ağır yüklerinin farkına varmanı sağlayabilir. İş süreçlerinde sabırlı olman ve detayları gözden kaçırmaman gerekiyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…