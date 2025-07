Ağustos Balık Burcu Aylık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu ayın başındaki Kova Dolunayı (9 Ağustos) seni biraz sarsabilir. İç dünyanda bir süredir bastırdığın, üzerine gitmekten kaçındığın bir konu, bu Dolunayla birlikte gün yüzüne çıkabilir. Geçmişten gelen ağırlıklar, yorgunluklar ya da çözülmemiş meselelerle yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Neyse ki bu durum, seni rahatlatacak ve hafifletecek.

Merkür retrosunun 11 Ağustos’ta sona ermesiyle birlikte özellikle iş ortamındaki karışıklıklar netleşebilir, detaylar aydınlanabilir. İşle ilgili belirsizliklerin ve karmaşanın son bulacağı bu dönemde, daha rahat bir nefes de alacak gibi görünüyorsun.

22 Ağustos’taki Başak Yeni Ayı ise hayatındaki karşıt alanını, yani bire bir ilişkilerini aydınlatıyor. Bu dönemde ortaklıklar, evlilik ya da yeni bir iş birliği gündeme gelebilir. Aynı zamanda yeni insanlarla tanışmalar, danışmanlık almak ya da biriyle birlikte yola çıkmak açısından çok şanslı bir dönemdesin. Günlük yaşamında ise daha düzenli, sağlıklı ve planlı hareket etmek seni daha dengeli ve huzurlu bir hale getirecektir.

Biraz da romantizm... 25 Ağustos’ta Venüs’ün Aslan’a geçişiyle birlikte aşk hayatın daha gündelik ama daha enerjik bir hale geliyor. İş ortamında biriyle aranda bir yakınlaşma yaşanabilir. Eğer bir partnerin varsa, birlikte günlük yaşantını eğlenceli hale getirmek için yeni rutinler oluşturabilirsin. Aşk, bu ay sade ama derinden besleyen şekilde akıyor. Bu ayın sana getireceklerini merakla bekle, çünkü bugünden itibaren her an her şey değişebilir! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal...