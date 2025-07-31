Ağustos Balık Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu ayın astrolojik durumu biraz dalgalı olacak gibi görünüyor. Dolunay'ın enerjisi, bu ay lenf sistemin ve bağışıklık sistemin üzerinde bazı dengesizliklere neden olabilir. Bu durum, genel enerjini düşürebilir ve halsizlik, ara ara baş gösteren kırgınlık hissi gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Yani, bu ay biraz daha yavaş ve dikkatli hareket etmende fayda var.

Ancak endişelenme, çünkü 22 Ağustos'taki Başka Yeni Ay'ı, kalp ve enerji merkezini canlandırma vaadiyle geliyor. Bu enerji dalgası, enerjini yeniden yükseltecek ve sana yeni bir canlılık katacak. Bu dönemde, B vitamini açısından zengin bir beslenme programı uygulamak, vücudunun bu enerji değişimlerini daha kolay yönetmesine yardımcı olabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…