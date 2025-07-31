Ağustos Koç Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, 9 Ağustos'taki Kova Dolunayı'nın eşsiz enerjisiyle birlikte, son zamanlarda üzerinize çöken ve hayat kaliteni düşüren stres kaynaklı ağrılarda ciddi bir hafiflemeye hazır ol. Bu ayın enerjisi, adeta bir sağlık iksiri gibi etki edecek ve sana rahat bir nefes aldıracak.

Sosyal çevrenin enerjisi de bu ayda büyük bir değişim gösterecek ve bu değişim, zihnini rahatlatmana yardımcı olacak. Sosyal çevrendeki bu pozitif enerji dalgası hayatına yeni bir soluk getirirken, 22 Ağustos'taki Başak Yeni Ayı'na kadar kalp sağlığına, tansiyonuna ve aşırı sıcaklara karşı ekstra dikkat göstermen de gerekebilir. Bedeninin sesine kulak ver ve özellikle egzersiz yaparken sıcak havaları da göz önünde bulundur. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…