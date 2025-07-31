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Ağustos Balık Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
Ağustos 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Ağustos ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Balık ve yükselen Balık burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Ağustos ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Ağustos ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu ayın astrolojik etkileri, aşk hayatında yeni bir enerji dalgası getiriyor. 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle, aşk hayatın daha gündelik, daha basit ama bir o kadar da enerjik bir hale bürünüyor.

İş ortamında belki de hiç beklemediğin biriyle aranda bir yakınlaşma yaşanabilir. Bu, belki de bir kahve molasında başlayan bir sohbetle kendini gösterir ya da belki de bir projede birlikte çalışırken fark edersin bu yakınlaşmayı. 

Tabii eğer şu anda bir partnerin varsa, birlikte günlük yaşantını daha eğlenceli hale getirmek için yeni rutinler oluşturabilirsin. Belki birlikte yemek yapmayı denersin, belki akşamları yürüyüşe çıkmak yeni bir alışkanlığınız olur. Kısacası Venüs etkisindeki Ağustos ayında aşkın tutkuya ve heyecan ihtiyacı var. Bunun için elini taşın altına koysan iyi edersin. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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