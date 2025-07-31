Ağustos Balık Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu ayın astrolojik etkileri, aşk hayatında yeni bir enerji dalgası getiriyor. 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle, aşk hayatın daha gündelik, daha basit ama bir o kadar da enerjik bir hale bürünüyor.

İş ortamında belki de hiç beklemediğin biriyle aranda bir yakınlaşma yaşanabilir. Bu, belki de bir kahve molasında başlayan bir sohbetle kendini gösterir ya da belki de bir projede birlikte çalışırken fark edersin bu yakınlaşmayı.

Tabii eğer şu anda bir partnerin varsa, birlikte günlük yaşantını daha eğlenceli hale getirmek için yeni rutinler oluşturabilirsin. Belki birlikte yemek yapmayı denersin, belki akşamları yürüyüşe çıkmak yeni bir alışkanlığınız olur. Kısacası Venüs etkisindeki Ağustos ayında aşkın tutkuya ve heyecan ihtiyacı var. Bunun için elini taşın altına koysan iyi edersin. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…