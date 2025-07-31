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Ağustos Balık Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
Ağustos 2025, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Ağustos ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Balık ve yükselen Balık burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ağustos ayında Balık ve yükselen Balık burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu ayın başında seni biraz sallayacak olan Kova Dolunayı'nın (9 Ağustos) etkilerini hissetmeye başladın bile. İç dünyanda bir süredir bastırdığın, üzerine gitmekten kaçındığın bir konu, bu Dolunayla birlikte adeta bir su yüzüne çıkan hazine gibi gün yüzüne çıkabilir. Geçmişten gelen ağırlıklar, yorgunluklar ya da çözülmemiş meselelerle yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Neyse ki bu durum seni rahatlatacak ve hafifletecek bir etkiye sahip olacak.

11 Ağustos'ta Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte ise iş ortamındaki karışıklıklar netleşmeye başlayacak ve detaylar aydınlanacak. İşle ilgili belirsizliklerin ve karmaşanın son bulacağı bu dönemde, daha rahat bir nefes alacak gibi görünüyorsun. 

Gelelim ayın sonuna! 22 Ağustos'taki Başak Yeni Ayı ise hayatındaki karşıt alanını, yani bire bir ilişkilerini aydınlatıyor. Bu dönemde ortaklıklar, evlilik ya da yeni bir iş birliği gündeme gelebilir. Aynı zamanda yeni insanlarla tanışmalar, danışmanlık almak ya da biriyle birlikte yola çıkmak açısından çok şanslı bir dönemdesin. Yani, kariyerinde bir hayli güçleneceksin! Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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