8 Eylül Pazartesi Balık Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün Ay, Satürn ve Neptün’ün büyülü dansı burcunda gerçekleşiyor. Gözlerini kapat ve bu mistik enerjiyi hisset. Romantizmin zirvesinde olduğunu hissetmeye başladığında ise şaşırma. Aşkın en saf halinin seni sarıp sarmaladığı bu dönemde, partnerinle olan ruhsal bağının daha da derinleşeceğini fark edeceksin. İkinizin arasındaki bağın, daha önce hiç olmadığı kadar kuvvetli olduğunu hissedeceksin. Bu dönemde, ilişkini daha derin bir seviyeye taşıyabileceğin bir fırsat var önünde. Peki, birlikte yeni ufuklara yelken açmaya ne dersin?

Tabii burcunda meydana gelen bu göz alıcı astrolojik transit sırasında bekar bir Balık isen, kalbini hızlandıracak bir tesadüf de yaşayabilirsin. Belki de bugün, hayatına girecek kişi seni romantizmin doruklarına çıkaracak. Belki de bu kişi, hayalindeki aşkı gerçeğe dönüştürecek olan kişi olacak. Peki, hayalindeki aşkı mı yaşıyorsun, yoksa hayalinde mi yaşıyorsun? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…