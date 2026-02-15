Sevgili Balık, bu hafta aşk hayatında adeta bir dizi filmi tadında gelişmeler yaşayabilirsin. Venüs ve Kuzey Ay Düğümünün gökyüzünde birleşmesi, aşk hayatında kadersel bir yakınlaşmayı beraberinde getirebilir. Bu, belki de geçmişten bir esinti olarak karşına çıkabilir... Ya da tamamen yeni bir kişi, hayatına adım atabilir ve kalbinde silinmez bir iz bırakabilir.

Bu hafta, aşk ve ilişkiler konusunda daha hassas olman gerektiğini belirtmekte fayda var. Çünkü bu hafta yaşanacak olanlar, basit bir flörtten çok daha fazlasını ifade edebilir. Bu nedenle, kalbini ve duygularını ön planda tutman önemli. Şimdi bir de aşkın büyüleyici dünyasına kapılmaya hazır ol! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…