16 Şubat - 22 Şubat Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 16 Şubat - 22 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 16 Şubat - 22 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta aşk hayatında adeta bir dizi filmi tadında gelişmeler yaşayabilirsin. Venüs ve Kuzey Ay Düğümünün gökyüzünde birleşmesi, aşk hayatında kadersel bir yakınlaşmayı beraberinde getirebilir. Bu, belki de geçmişten bir esinti olarak karşına çıkabilir... Ya da tamamen yeni bir kişi, hayatına adım atabilir ve kalbinde silinmez bir iz bırakabilir.

Bu hafta, aşk ve ilişkiler konusunda daha hassas olman gerektiğini belirtmekte fayda var. Çünkü bu hafta yaşanacak olanlar, basit bir flörtten çok daha fazlasını ifade edebilir. Bu nedenle, kalbini ve duygularını ön planda tutman önemli. Şimdi bir de aşkın büyüleyici dünyasına kapılmaya hazır ol! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

