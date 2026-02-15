onedio
16 Şubat - 22 Şubat Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 16 Şubat - 22 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Şubat - 22 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, kendini ruhsal bir inşa sürecinin tam ortasında bulabilirsin. Satürn ile Neptün'ün kavuşumu, burcunda gerçekleşiyor ve bu da hayallerini somutlaştırma zamanının geldiğini işaret ediyor. Uzun süredir kafanda şekillendirdiğin bir kariyer hedefi, artık ciddi bir plana dönüşebilir. Bu süreçte disiplinli bir şekilde ilerlersen, kalıcı bir başarıyı elde etme olasılığın oldukça yüksek.

Hafta ortasında ise Merkür ile Jüpiter'in üçgeni, yaratıcılığını büyütme fırsatı sunuyor. Yazı, sanat, tasarım ya da danışmanlık alanında çalışan bir Balık burcuysan bu hafta, kendini ifade ettiğin her alanda daha fazla görünürlük kazanma şansın var. Sakın bu şansı kaçırma ve kabuğundan çık! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, kadersel bir yakınlaşmayı beraberinde getirebilir. Geçmişten gelen bir bağ yeniden gündeme gelebilir ya da hayatına girecek yeni bir kişi, kalbinde silinmez bir iz bırakabilir. Bu hafta, kalp meselelerine daha fazla önem vermen gerektiğini şimdiden söyleyelim. Çünkü bu hafta yaşanacaklar, hafife alınmayacak kadar derin ve etkileyici olabilir. Bu heyecanı kucaklayarak aşkın büyüsüne de kapılmaya hazır ol! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

