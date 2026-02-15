Sevgili Balık, kendini ruhsal bir inşa sürecinin tam ortasında bulabilirsin. Satürn ile Neptün'ün kavuşumu, burcunda gerçekleşiyor ve bu da hayallerini somutlaştırma zamanının geldiğini işaret ediyor. Uzun süredir kafanda şekillendirdiğin bir kariyer hedefi, artık ciddi bir plana dönüşebilir. Bu süreçte disiplinli bir şekilde ilerlersen, kalıcı bir başarıyı elde etme olasılığın oldukça yüksek.

Hafta ortasında ise Merkür ile Jüpiter'in üçgeni, yaratıcılığını büyütme fırsatı sunuyor. Tam da bu noktada eğer yazı, sanat, tasarım ya da danışmanlık alanında çalışan bir Balık burcuysan bu hafta, kendini ifade ettiğin her alanda daha fazla görünürlük kazanma şansın var. Sakın bu şansı kaçırma ve kabuğundan çık! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…