Sevgili Balık, bu hafta evrenin enerjisi ve Güneş'in burcuna geçiş yapması, algılarını daha da keskinleştirecek. Bu durum, fiziksel sınırlarını biraz daha genişletecek. Yani, bu hafta kendini daha enerjik ve canlı hissedeceksin.

Bu enerji değişimi, çevresel uyaranlara karşı tepkilerini daha hızlı hale getirebilir. Örneğin, bir arkadaşının sana bir şaka yaptığını daha hızlı anlayabilir veya bir yemek tarifini okurken malzemelerin ne kadar uyumlu olduğunu daha hızlı kavrayabilirsin.

Ancak bu hızlı algılama durumu, gürültü ve ışığa karşı toleransını biraz düşürebilir. Yani, bu hafta kendini biraz daha hassas hissedebilirsin. Bu yüzden, hangi ortamlarda bulunacağını dikkatlice seçmelisin. Sana huzur getiren yeri bulmalısın! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…