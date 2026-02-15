Sevgili Aslan, bu hafta senin için oldukça enerjik ve hızlı geçecek gibi görünüyor. Güneş ile Uranüs arasındaki kare açı, senin reflekslerini hızlandırıyor ve ani tepkiler verme eğilimini artırıyor. Bu durum, senin gibi enerjik ve hızlı hareket etmeyi seven bir Aslan için oldukça normal. Ancak bu durumun bazı riskleri de var.

Özellikle araç kullanırken ya da spor yaparken, bir saniyelik sabır ve dikkat, büyük bir fark yaratabilir. Hızlı reflekslerin, bedeninin güçlü olmasını sağlasa da, hız kontrolü konusunda bilinçli olman gerekiyor. Unutma ki hızını kontrol etmek ve gerektiğinde yavaşlamak, zayıflık göstergesi değil, aksine akıllıca bir strateji. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…