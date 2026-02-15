onedio
16 Şubat - 22 Şubat Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 16 Şubat - 22 Şubat haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta senin için oldukça enerjik ve hızlı geçecek gibi görünüyor. Güneş ile Uranüs arasındaki kare açı, senin reflekslerini hızlandırıyor ve ani tepkiler verme eğilimini artırıyor. Bu durum, senin gibi enerjik ve hızlı hareket etmeyi seven bir Aslan için oldukça normal. Ancak bu durumun bazı riskleri de var.

Özellikle araç kullanırken ya da spor yaparken, bir saniyelik sabır ve dikkat, büyük bir fark yaratabilir. Hızlı reflekslerin, bedeninin güçlü olmasını sağlasa da, hız kontrolü konusunda bilinçli olman gerekiyor. Unutma ki hızını kontrol etmek ve gerektiğinde yavaşlamak, zayıflık göstergesi değil, aksine akıllıca bir strateji. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
