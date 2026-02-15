Sevgili Aslan, bu hafta ortaklık ve iş birlikleri özellikle gündeminde yer alabilir. Kova Burcunda meydana gelecek olan Güneş Tutulması, sanki bir film yönetmeni gibi hayatına yeni bir karakter getirebilir. Bu yeni karakter belki de yeni bir iş birliği fırsatı olabilir veya mevcut bir ortaklıkta seni dramatik bir karar alma noktasına getirebilir. Yani, şimdi uzun vadeli planlar yapabilirsin.

Tabii ki bu haftanın senaryosu sadece bu kadarla sınırlı değil. Güneş ile Uranüs arasında oluşacak kare açı, kariyer hayatında beklenmedik bir dönüm noktası olabilir. Bu, belki de hiç beklemediğin bir iş teklifi olabilir veya mevcut işinde önemli bir yön değişikliği yaşayabilirsin. Ancak bu dönemde, risk alırken dikkatli ve stratejik olman gerektiğini de unutma. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…