16 Şubat - 22 Şubat Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 16 Şubat - 22 Şubat haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 16 Şubat - 22 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta ortaklık ve iş birlikleri özellikle gündeminde yer alabilir. Kova Burcunda meydana gelecek olan Güneş Tutulması, sanki bir film yönetmeni gibi hayatına yeni bir karakter getirebilir. Bu yeni karakter belki de yeni bir iş birliği fırsatı olabilir veya mevcut bir ortaklıkta seni dramatik bir karar alma noktasına getirebilir. Yani, şimdi uzun vadeli planlar yapabilirsin. 

Tabii ki bu haftanın senaryosu sadece bu kadarla sınırlı değil. Güneş ile Uranüs arasında oluşacak kare açı, kariyer hayatında beklenmedik bir dönüm noktası olabilir. Bu, belki de hiç beklemediğin bir iş teklifi olabilir veya mevcut işinde önemli bir yön değişikliği yaşayabilirsin. Ancak bu dönemde, risk alırken dikkatli ve stratejik olman gerektiğini de unutma. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Tüm İçerikleri right-white
