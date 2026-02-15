onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 16 Şubat - 22 Şubat Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 16 Şubat - 22 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 16 Şubat - 22 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta aşk hayatında tatlı bir rüzgar estirecek olan Venüs ve Jüpiter'in üçgen açısı, seni romantizmin kollarına bırakıyor. Bu etkiyle birlikte duygusal yanın daha da belirginleşiyor, sevgiline veya hoşlandığın kişiye yapacağın jestlerin sayısı da artıyor. Bu jestler, bir çiçek buketi, romantik bir akşam yemeği veya sadece birlikte geçirilecek kaliteli zaman olabilir.

Aşk hayatında tutkunun ateşini yeniden alevlendirmenin yolunu da bulmak üzeresin. Bu, partnerinle arandaki bağı daha da güçlendirecek ve ilişkinin derinliklerine yeni bir boyut katacak. Sevgilinle geçirdiğin zamanı daha da özel kılmak için ise ona aşkla yaklaşıp tatlı sürprizler ve naif jestlerle ilişkiye renk katabilirsin. Bu, ona olan sevgini ve değerini göstermenin harika bir yolu olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Aslan burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın