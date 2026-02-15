Sevgili Aslan, bu hafta aşk hayatında tatlı bir rüzgar estirecek olan Venüs ve Jüpiter'in üçgen açısı, seni romantizmin kollarına bırakıyor. Bu etkiyle birlikte duygusal yanın daha da belirginleşiyor, sevgiline veya hoşlandığın kişiye yapacağın jestlerin sayısı da artıyor. Bu jestler, bir çiçek buketi, romantik bir akşam yemeği veya sadece birlikte geçirilecek kaliteli zaman olabilir.

Aşk hayatında tutkunun ateşini yeniden alevlendirmenin yolunu da bulmak üzeresin. Bu, partnerinle arandaki bağı daha da güçlendirecek ve ilişkinin derinliklerine yeni bir boyut katacak. Sevgilinle geçirdiğin zamanı daha da özel kılmak için ise ona aşkla yaklaşıp tatlı sürprizler ve naif jestlerle ilişkiye renk katabilirsin. Bu, ona olan sevgini ve değerini göstermenin harika bir yolu olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…