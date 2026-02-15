Sevgili Aslan, bu hafta senin için oldukça hareketli geçecek gibi duruyor. Özellikle ortaklıklar ve iş birliklerinde bazı yenilikler kapını çalabilir. Kova Burcunda meydana gelecek olan Güneş Tutulması, senin için yeni bir iş birliği fırsatını beraberinde getirebilir veya mevcut bir ortaklıkta seni radikal bir karar alma noktasına sürükleyebilir. Bu durum, seni uzun vadeli bir anlaşma yapma yolunda ilerletebilir.

Tabii bir yandan da Güneş ile Uranüs arasında oluşacak kare açının etkisi ile kariyer hayatında beklenmedik bir gelişmeler yaşanabilir. Bu, belki de hiç ummadığın bir teklif olabilir veya mevcut işinde önemli bir yön değişikliği yaşayabilirsin. Ancak bu dönemde risk alırken dikkatli ve stratejik olmanda fayda var.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, bu hafta senin için oldukça tatlı bir etki söz konusu: Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgen açı! Bu durum romantizmini arttırabilir, sevgiline veya hoşlandığın kişiye yapacağın jestlerin sayısı da artabilir. Partnerinle arandaki tutkuyu yeniden alevlendirmenin yolunu bulmak üzeresin... Ona aşkla yaklaşıp tatlı sürprizler ve naif jestlerle ilişkiye renk katabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…