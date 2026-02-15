onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 16 Şubat - 22 Şubat Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 16 Şubat - 22 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Şubat - 22 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta senin için oldukça hareketli geçecek gibi duruyor. Özellikle ortaklıklar ve iş birliklerinde bazı yenilikler kapını çalabilir. Kova Burcunda meydana gelecek olan Güneş Tutulması, senin için yeni bir iş birliği fırsatını beraberinde getirebilir veya mevcut bir ortaklıkta seni radikal bir karar alma noktasına sürükleyebilir. Bu durum, seni uzun vadeli bir anlaşma yapma yolunda ilerletebilir.

Tabii bir yandan da Güneş ile Uranüs arasında oluşacak kare açının etkisi ile kariyer hayatında beklenmedik bir gelişmeler yaşanabilir. Bu, belki de hiç ummadığın bir teklif olabilir veya mevcut işinde önemli bir yön değişikliği yaşayabilirsin. Ancak bu dönemde risk alırken dikkatli ve stratejik olmanda fayda var.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, bu hafta senin için oldukça tatlı bir etki söz konusu: Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgen açı! Bu durum romantizmini arttırabilir, sevgiline veya hoşlandığın kişiye yapacağın jestlerin sayısı da artabilir. Partnerinle arandaki tutkuyu yeniden alevlendirmenin yolunu bulmak üzeresin... Ona aşkla yaklaşıp tatlı sürprizler ve naif jestlerle ilişkiye renk katabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Aslan burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın