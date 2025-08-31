1 Eylül - 7 Eylül Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta enerji seviyendeki dalgalanmalar seni biraz zorlayabilir. Haftanın ilk günlerinde iş hayatındaki yoğunluk ve maddi konuların üzerine bindirdiği yük, enerjini düşürebilir ve seni yorabilir. Ancak endişelenme, çünkü hafta ortasında Merkür'ün pozitif etkisi ile günlük ritmini düzenlemeyi başarabilir ve enerjini yeniden kazanabilirsin.

Haftanın sonlarına doğru ise Dolunay'ın etkisi ile kalp ve dolaşım sistemin üzerinde bir hassasiyet oluşabilir. Bu durum, kalp ritminde hafif değişikliklere veya dolaşım sistemindeki kan akışında yavaşlamalara neden olabilir. Bu nedenle, bu dönemde hafif tempolu yürüyüşler yapmayı tercih etmeli ve stresli ortamlardan olabildiğince uzak durmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…