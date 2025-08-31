onedio
1 Eylül - 7 Eylül Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 1 Eylül - 7 Eylül haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta enerji seviyendeki dalgalanmalar seni biraz zorlayabilir. Haftanın ilk günlerinde iş hayatındaki yoğunluk ve maddi konuların üzerine bindirdiği yük, enerjini düşürebilir ve seni yorabilir. Ancak endişelenme, çünkü hafta ortasında Merkür'ün pozitif etkisi ile günlük ritmini düzenlemeyi başarabilir ve enerjini yeniden kazanabilirsin.

Haftanın sonlarına doğru ise Dolunay'ın etkisi ile kalp ve dolaşım sistemin üzerinde bir hassasiyet oluşabilir. Bu durum, kalp ritminde hafif değişikliklere veya dolaşım sistemindeki kan akışında yavaşlamalara neden olabilir. Bu nedenle, bu dönemde hafif tempolu yürüyüşler yapmayı tercih etmeli ve stresli ortamlardan olabildiğince uzak durmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

