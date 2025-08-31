onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Aslan Burcu
1 Eylül - 7 Eylül Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
1 - 7 Eylül 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 1 Eylül - 7 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 1 Eylül - 7 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzünde yaşanan Satürn retrosu, finansal alanda geçmişe dair bazı konuları yeniden önümüze seriyor. Eskiye dair maddi konuların tekrar gündeme gelmesi, özellikle ortaklaşa yapılan maddi paylaşımlarda daha dikkatli olmanız gerektiğini işaret ediyor. Unutmayın, paranın rengi suyu hürmetine kırmızıdır!

Haftanın ortasında ise Merkür, Başak burcuna taşınarak gelir ve giderlerini daha net bir şekilde gözden geçirmeni sağlıyor. İş hayatında, cebini güldürecek bir fırsatla karşılaşabilirsin. Bu fırsatı değerlendirmen, maddi anlamda seni rahatlatabilir. Haftanın finalinde ise Balık burcundaki Dolunay ve Ay Tutulması, ortaklaşa gelirler veya borçlar konusunda net bir karar vermen gerektiğini gösteriyor. Büyük bir borcu kapatma ya da bir yatırımı dönüştürme ihtimalin oldukça yüksek. 

Aşk hayatına baktığımızda ise Dolunay'ın tutkuları ön plana çıkardığını görüyoruz. Partnerinle arandaki güven ve paylaşım konuları testten geçebilir. Bu süreçte ilişkinde daha derin bir bağ kurabilir, birbirinizi daha iyi anlama fırsatı bulabilirsiniz. Öte yandan bekar Aslan burçları içinse bu dönem, kalbini hızlandıracak bir tanışma yaşama ihtimali oldukça yüksek. Bu yeni tanışma, yoğun duygusal çekimle geliyor ve seni heyecanlandırıyor. Unutma ki aşk her zaman hayatın en güzel baharatıdır! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Aslan burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın