1 Eylül - 7 Eylül Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

1 - 7 Eylül 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 1 Eylül - 7 Eylül haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 1 Eylül - 7 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzünde bir Satürn retrosu yaşanıyor ve bu durum, finansal hayatında geçmişten gelen bazı konuların yeniden gündeme gelmesine sebep oluyor. Eski zamanlarda kalan maddi konuların tekrar önüne çıkması, özellikle ortaklaşa yapılan maddi paylaşımlarda daha dikkatli ve özenli olman gerektiğini anlamına geliyor. 

Haftanın ortasında ise Merkür, Başak burcuna taşınarak finansal durumunu daha net bir şekilde gözden geçirmeni sağlıyor. İş hayatında, cebini güldürecek, yüzünü aydınlatacak bir fırsatla karşılaşabilirsin. Bu fırsatı değerlendirmen, maddi anlamda seni rahatlatacak ve finansal durumunu düzeltme yolunda önemli bir adım atmanı sağlayabilir. Haftanın finalinde ise Balık burcundaki Dolunay ve Ay Tutulması, ortaklaşa gelirler veya borçlar konusunda net bir karar vermen gerektiğini gösteriyor. Büyük bir borcu kapatma ya da bir yatırımı dönüştürme ihtimalin oldukça yüksek. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

