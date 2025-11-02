Sevgili Akrep, bu hafta gökyüzü metabolizman üzerinde bir hayli etkili olacak gibi görünüyor. Bu durum, hem enerji dolu hissetmene sebep olurken, hem de biraz yorgun düşmene neden olabilir. Bu yüzden, enerjini dengede tutmak için beslenme alışkanlıklarına dikkat etmen gerekiyor.

Senin için bir önerimiz var: Şeker ve tuz tüketimini biraz kısıtla. Evet, biliyoruz, o tatlı krizleri bazen dayanılmaz olabiliyor. Ancak bu hafta, doğal gıdalara yönelerek hem daha enerjik hissedebilir, hem de yorgunluğunu minimuma indirebilirsin. Bir diğer konu ise uyku düzenin. Dolunayın etkisiyle gece uyanmaların artabilir. Bu durumda, bir şeyler içmeye yönelmek yerine, birkaç dakika meditasyon yapmayı denemeye ne dersin? Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…