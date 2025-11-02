Sevgili Akrep, bu hafta Dolunay'ın büyülü ve çekici enerjisi seninle olacak. Bu enerji, tutkulu bakışmaları, derin ve anlamlı sohbetleri, kalbinin hızla çarpmasına neden olan heyecan verici karşılaşmaları seninle buluşturabilir.

Bu hafta adeta bir aşk filmi senaryosu gibi geçebilir; çünkü ilişkilerde beklenmedik sürprizler ve karşı konulmaz cazibe ön plana çıkıyor. Belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişiyle tanışma fırsatı bu hafta karşına çıkabilir. Veya belki de mevcut ilişkini bir üst seviyeye taşıyacak bir adım atmanın tam zamanıdır.

Kim bilir, belki de bu Dolunay, hayatına yeni bir aşkın kapılarını aralamak için seni bekliyordur. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…