3 Kasım - 9 Kasım Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
3 - 9 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
02.11.2025 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 3 Kasım - 9 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 3 Kasım - 9 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta Dolunay'ın büyülü ve çekici enerjisi seninle olacak. Bu enerji, tutkulu bakışmaları, derin ve anlamlı sohbetleri, kalbinin hızla çarpmasına neden olan heyecan verici karşılaşmaları seninle buluşturabilir.

Bu hafta adeta bir aşk filmi senaryosu gibi geçebilir; çünkü ilişkilerde beklenmedik sürprizler ve karşı konulmaz cazibe ön plana çıkıyor. Belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişiyle tanışma fırsatı bu hafta karşına çıkabilir. Veya belki de mevcut ilişkini bir üst seviyeye taşıyacak bir adım atmanın tam zamanıdır.

Kim bilir, belki de bu Dolunay, hayatına yeni bir aşkın kapılarını aralamak için seni bekliyordur. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

