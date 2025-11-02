Sevgili Akrep, bu haftanın enerjisi, öngörülemez Uranüs'ün Boğa burcuna yaptığı bir geçişle şekilleniyor. Bu geçiş, kariyer hayatında stratejik düşünme yeteneğini ve sezgilerini bir arada kullanmanı gerektirecek bir etkileşim yaratıyor. Biliyoruz ki, analitik düşünme yeteneğin ve akılcı çözüm önerilerin her zaman işe yarar. Ancak bu hafta, profesyonel görüşlerini destekleyen hislerine de odaklanman gerekiyor. Yani, sadece mantığını değil, aynı zamanda iç sesini de dinlemelisin.

Bu hafta, Mars ile Uranüs arasındaki karşıtlık da sahneye çıkıyor. Bu enerji, maddi anlamda bazı zorlukları temsil edebilir. Yatırımlarını doğru planlamak için ekstra bir çaba göstermen gerekebilir. Ancak bu sayede, maddi kayıplardan kurtulacağını tahmin ediyoruz. Uranüs'ün etkisi altında, tutkularına kapılıp büyük riskler almak isteyebilirsin. Ancak bu riskler seni yanıltabilir. Bu yüzden, risk almadan önce iyi düşün ve mantığını kullan. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…