3 Kasım - 9 Kasım Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
3 - 9 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 3 Kasım - 9 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 3 Kasım - 9 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu haftanın enerjisini Boğa burcuna geçiş yapan Uranüs şekillendiriyor. Bu güçlü etkileşim, kariyerinde hem stratejik düşünme yeteneğini hem de sezgilerini bir arada kullanman gerektiriyor. Analitik düşüncen ve akılcı çözüm önerilerin her zaman işe yarar biliyoruz. Ancak bu kez profesyonel görüşünü destekleyen hislere de odaklanman şart. Çok yönlü hareket ederek etrafında olup bitene daha kolay hakim olabileceğini aklından çıkarma. 

Öte yandan bu süreçte Mars ile Uranüs karşıtlığı da sahneye çıkıyor. Bu enerji ise hayatında birtakım maddi zorlukları temsil edebilir. Yatırımlarını doğru planlamaya odaklan. Bu sayede kayıplardan kurtulacağını tahmin ediyoruz. Çünkü Uranüs'ün etkisi ile tutkulu bir şekilde alacağın büyük riskler seni yanıltabilir. Bu yüzden risk almadan önce iyi düşün.  

Aşk hayatına gelirsek, bu hafta Dolunay'ın gizemli ve çekici enerjisi seninle... Bu enerji, tutkulu bakışmaları, derin sohbetleri ve heyecan verici karşılaşmaları beraberinde getirebilir. İlişkilerde sürprizler ve cazibe bu hafta öne çıkıyor. Belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanıdır. Kim bilir, belki de bu Dolunay, hayatına yeni bir aşkı getirmeye hazırlanıyordur... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
