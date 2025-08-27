onedio
28 Ağustos Perşembe Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

28 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Ağustos Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün duygusal dalgalanmalarınla baş başa kalabilirsin. Duygusal yoğunluğunun tavan yaptığı bu dönemde, bağışıklık sisteminin de bundan nasibini alabileceğini unutma. Venüs ve Plüton'un karşı karşıya geldiği bu dönemde, uykusuzluk ve yorgunluk senin için kaçınılmaz olabilir. 

Yani bu dönemde kendine biraz daha fazla özen göstermen gerekiyor. Yorgunluğunu atmak ve enerjini yeniden toplamak için dinlenmeye öncelik vermelisin. Kendine biraz zaman ayır, belki bir kitap oku ya da en sevdiğin dizinin yeni bölümünü izle. Unutma, bu dönemde kendine iyi bakman en önemli önceliğin olmalı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

