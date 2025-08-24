25 Ağustos - 31 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta senin için enerji dolu bir hafta olacak gibi görünüyor. Gökyüzündeki yıldızların konumu, Venüs ve Satürn'ün olumlu üçgeni, bedenini daha dirençli ve daha güçlü hale getiriyor. Bu dirençli hali en iyi şekilde kullanabilmek için haftanın ilk günlerinde düzenli egzersizlere ve sağlıklı bir beslenme programına ağırlık vermende fayda var. Bu sayede hem bedenini toparlamış olacak hem de enerjini en iyi şekilde kullanabileceksin.

Haftanın ortasında ise Uranüs'ün de desteğiyle, farklı bir terapi yöntemi deneme fırsatı bulabilirsin. Belki de daha önce hiç denemediğin bir yoga türü, belki de bir meditasyon tekniği hayatına yeni bir soluk getirecek. Bu arada uykusuz ve yorgun olmaktan da kaçınmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…