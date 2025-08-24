onedio
25 Ağustos - 31 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 25 Ağustos - 31 Ağustos haftasında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta senin için enerji dolu bir hafta olacak gibi görünüyor. Gökyüzündeki yıldızların konumu, Venüs ve Satürn'ün olumlu üçgeni, bedenini daha dirençli ve daha güçlü hale getiriyor. Bu dirençli hali en iyi şekilde kullanabilmek için haftanın ilk günlerinde düzenli egzersizlere ve sağlıklı bir beslenme programına ağırlık vermende fayda var. Bu sayede hem bedenini toparlamış olacak hem de enerjini en iyi şekilde kullanabileceksin.

Haftanın ortasında ise Uranüs'ün de desteğiyle, farklı bir terapi yöntemi deneme fırsatı bulabilirsin. Belki de daha önce hiç denemediğin bir yoga türü, belki de bir meditasyon tekniği hayatına yeni bir soluk getirecek. Bu arada uykusuz ve yorgun olmaktan da kaçınmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

