25 Ağustos - 31 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta senin için adeta bir enerji fırtınası olacak. Göklerdeki hareketlilik kariyer hayatına olumlu yönde yansıyacak gibi görünüyor. Venüs'ün Aslan burcunda yaptığı büyüleyici dans, adeta kariyerini aydınlatan bir spot ışığı gibi. Haftanın ilk günlerinde, yöneticilerinden alacağın destekle, işlerinde göz kamaştırıcı bir performans sergileyerek, herkesin takdirini kazanacaksın. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu güçlü üçgen, hedeflerine kararlılıkla ve sağlam adımlarla ilerlemen için adeta bir enerji patlaması yaşatacak.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, iş hayatında beklenmedik değişimlerin kapısını çalabilir. Bu değişimler, yeni fırsatların ve heyecan verici deneyimlerin kapısını aralayabilir. Ancak hafta sonuna doğru, Plüton'un enerjisi ile iletişimde biraz daha sert bir dil kullanabilirsin. Bu yüzden yanlış anlaşılmaları önlemek adına dikkatli olmanda fayda var. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…