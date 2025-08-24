onedio
25 Ağustos - 31 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 25 Ağustos - 31 Ağustos haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 25 Ağustos - 31 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta senin için adeta bir enerji fırtınası olacak. Göklerdeki hareketlilik kariyer hayatına olumlu yönde yansıyacak gibi görünüyor. Venüs'ün Aslan burcunda yaptığı büyüleyici dans, adeta kariyerini aydınlatan bir spot ışığı gibi. Haftanın ilk günlerinde, yöneticilerinden alacağın destekle, işlerinde göz kamaştırıcı bir performans sergileyerek, herkesin takdirini kazanacaksın. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu güçlü üçgen, hedeflerine kararlılıkla ve sağlam adımlarla ilerlemen için adeta bir enerji patlaması yaşatacak.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, iş hayatında beklenmedik değişimlerin kapısını çalabilir. Bu değişimler, yeni fırsatların ve heyecan verici deneyimlerin kapısını aralayabilir. Ancak hafta sonuna doğru, Plüton'un enerjisi ile iletişimde biraz daha sert bir dil kullanabilirsin. Bu yüzden yanlış anlaşılmaları önlemek adına dikkatli olmanda fayda var. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

