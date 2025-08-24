onedio
25 Ağustos - 31 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 25 Ağustos - 31 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 25 Ağustos - 31 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta senin için oldukça hareketli ve dolu dolu geçecek gibi görünüyor. Venüs'ün Aslan burcunda yaptığı göz alıcı dans, kariyer alanında parıldamanı sağlıyor. Haftanın ilk günlerinde yöneticilerinden alacağın destekle, yaptığın işlerde göz dolduracak ve takdirleri üzerine çekeceksin. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu güçlü üçgen, hedeflerine kararlılıkla ve sağlam adımlarla ilerlemen için sana enerji veriyor.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, iş ortaklıklarında veya iş hayatında beklenmedik değişimlerin kapısını aralayabilir. Bu değişimler, yeni fırsatlar ve heyecan verici deneyimler getirebilir. Ancak hafta sonuna doğru Venüs ve Plüton'un karşıtlığı, iletişimde biraz daha sert bir dil kullanmanı neden olabilir; bu yüzden yanlış anlaşılmaları önlemek için dikkatli olmalısın. Zira hafta boyunca devam eden yoğun astrolojik enerji ile uzun vadeli iş hayallerini gerçekleştirmek için ilham verici ve güçlü vizyonlara odaklanacaksın.

Sıra geldi aşka! Aşk hayatına geldiğimizde ise bu hafta Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, hafta ortasında romantik bir bağ kurmanı kolaylaştıracak. Bu dönemde ruhsal ve duygusal bağlarının artacağını hissedeceksin. Ancak hafta sonuna geldiğimizde, kıskançlık ve kontrol etme isteği gibi olumsuz duygulardan uzak durman, ilişkinin huzuru için oldukça önemli olacak. Dengede kal, aşka alan aç! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

